В центре Саратова на улице Рахова произошло массовое ДТП.Столкнулись сразу девять машин, это случилось около полудня около дома №137 и возле школы №18 по направлению движения в центр города.Как сообщили в городской ГИБДД, куда сообщение поступило в 12.43, в этом массовом столкновении авто обошлось без пострадавших.В районе аварии образовался серьезный затор.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.