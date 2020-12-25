Восстановление налоговых доходов стало заметно уже в третьем квартале 2020 года, они вышли на уровень 2019 года. Об этом сегодня, 25 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» в ходе обсуждения итогов работы министерства финансов области за 2020 год сообщил министр Вадим Ойкин.Как рассказал Ойкин, исполнение бюджета в текущем году проходило в нестабильности макроэкономики из-за коронавирусной инфекции.- Особое влияние мы ощутили во втором квартале, когда доходы сократились на 20%. Однако по мере снятия ограничений мы наблюдали поступления платежей по налоговым доходам уровня 2019 года уже в третьем квартале. По итогам 2020 года мы прогнозируем поступление налоговых доходов на уровне 66,2 млрд рублей, — уточнил министр. Напомним, весь бюджет Саратовской области по доходам в 2020 году запланирован в размере 129,3 млрд рублейСущественную роль в этом, как считает Ойкин, оказали меры поддержки населения, бизнеса и экономики на федеральном уровне, и на региональном. Например, были четыре пакета антикризисных мер на сумму 1,5 млрд рублей.Большая помощь пришла из федерального центра, были выделены безвозмездные поступления объемом в 1,8% раза больше, чем в 2019 году.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.