В Турковском районе Саратовской области прокуратура обнаружила опасные качели и игровые снаряды в детских садах.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, нарушения выявлены в детсадах «Колокольчик», «Звездочка» и «Улыбка».Оказалось, что аттракционы морально устарели и изношены фзически. Например, на горке сгнили доски, две из них вообще оказались не закреплены, часть снарядов — лесенка, лавочки, качели — были не окрашены и проржавели. Также площадка не покрыта ударопоглощающим материалом.Были возбуждены дела об административных нарушениях. Директоров детсадов оштрафовали на 10 тыс. рублей каждого. Кроме того, пять должностных лиц привлечены к ответственности.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.