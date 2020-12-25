Министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин сегодня, 25 декабря, побывал в пресс-центре «Комсомольской правды», где рассказал о реализации крупных проектов и финансовых перспективах.Кроме того, он ответил на вопросы, которые волнуют жителей, например, как сохранить свои сбережения.Вадим Ойкин напомнил, что сейчас существуют множество курсов финансовой грамотности, и посоветовал принять участие в обучении.Кроме того он предостерег от возможных махинаций, которые участились на финансовом рынке. По словам министра, гражданам следует проявлять бдительность при операциях с банковской картой. Напомним, на днях в Саратове чета пенсионеров перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.- Считаю, что хранить сбережения в следующем году стоит в рублях, — отметил Валим Ойкин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.