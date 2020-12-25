В Энгельсе Саратовской области будут судить двух мужчин за вымогательство, грабежи и незаконное лишение человека свободы.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одному из них 24 года, а второму — 32. Они являются братьями.По версии следствия, в декабре 2019 года в Энгельсе произошел конфликт, участниками которого стали два брата. Позже, когда они попали в поле зрения полиции, мужчины решили узнать, кто мог их выдать. Подозрение пало на 20-летнего приятеля.В январе 2020 года братья назначили ему встречу на проспекте Строителей, там они заманили его в машину и избили, а потом потребовали 30 тыс. рублей за то, что он их сдал полиции.Потом они отвезли парня в гараж своего знакомого на улице Томская. Там они отняли у потерпевшего iPhone 6s за 6,7 тыс. рублей, а потом снова принялись избивать — на этот раз монтировкой.Избитого юношу они заперли в гараже на ночь, выпустив лишь с обещанием отдать им деньги. Но так как у юноши их не было, то они направились к нему домой, где забрали холодильник Beko за 11,6 тыс. рублей.Так как вымогатели и дальше требовали денег, в апреле потерпевший обратился в полицию. Оба заключены под стражу, но своей вины не признают. Дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.