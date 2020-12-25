Федеральный центр оказал огромную помощь - в 1,8 раза больше, чем в 2019 году.Суммарно за счет федерального бюджета регион получил 5,6 млрд на борьбу с коронавирусом, - 2,6 млрд пошли на выплаты медработникам, на приобретение лекарств, на развертывание коек и закупку средств защиты.С учетом средств, которые добавила по этим направлениям сама Саратовская область на борьбу с COVID-19 было потрачено 7,6 млрд рублей.Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» рассказал министр финансов Вадим Ойкин.- Также мы получили дотацию на компенсацию снижения выпадающих доходов 4,4 млрд, это позволило выполнить все соцобязательства пред гражданами, - сказал Ойкин.Он отметил еще одно важное направление помощи федерального бюджета – это нацпроекты и 19 госпрограмм - 34,5 млрд на это выделены - это четверть всех расходов областного бюджета.По словам Вадима Ойкина огромную поддержку в получении денег федерального бюджета по различным направлениям оказал лично председатель Госдумы Вячеслав Володин.- При поддержке Володина получили средства на покрытие дефицита медучреждений - 3 млрд рублей пошли на новое оборудование препараты и т.д.Еще один миллиард пришел на решение неотложных проблем районов, ремонты и строительство школ, снос аварийных объектов, ремонт дорог и тротуаров, приюта для животных в Саратове.Опять очередной шаг вперед благодаря Володину - 1,1 млрд на внеочредное повышение зарплат для 10 категорий работников бюджетной сферы. По средней зарплате благодаря этому мы вышли в ТОП-8 в ПФО, по темпам роста вошли в ТОП-3.Также средства в объеме 1.2 млрд из резервного фонда правительства пошли на расселение 916 аварийных домов, это также благодаря Володину.- Благодаря всем этим мерам удалось пройти год без существенных потерь. И выполнить все обязательства, в том числе, - 24 млрд рублей социальные обязательств перед гражданами, - сказал Ойкин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.