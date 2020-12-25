В Саратовской области от коронавируса умерли еще шесть человек. Итого уже 382 смерти за время пандемии непосредственно от инфекции.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, это трое мужчин и три женщины. Возраст погибших колеблется от 36 до 74 лет.Самая молодая из скончавшихся страдала сахарным диабетом первого типа, у нее были поражены почки, нарастала почечная недостаточность, нарушился углеводный обмен. В связи с нестабильной гемодинамикой в течение последних суток получала терапию вазопрессорными препаратами.У 74-летней пациентки была ишемическая болезнь сердца, неконтролируемая артериальная гипертензия, подагра и нефропатия.У остальных зараженных также имелись серьезные патологии: диабет, хроническая почечная недостаточность, ревматическая болезнь сердца, карбункул, флегмон лопаточной области и другие.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.