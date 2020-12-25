Заявление о досрочном сложении полномочий депутата и председателя городской думы Саратова подал Виктор Малетин.Об этом официально сообщает пресс-служба городской думы.Малетин уходит по собственному желанию споста председателя и из депутатов.В связи с этим с 25 декабря исполнять полномочия председателя гордумы будет его заместитель - депутат Анатолий Серебряков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.