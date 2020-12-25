В Саратове мужчина может лишиться своего Renault Duster 2014 года выпуска из-за долгов по кредиту.- Он накопил задолженность около 300 тыс. рублей. Банк обратился в суд, тот постановил взыскать заложенный автомобиль, — сообщили в пресс-службе УФССП по Саратовской области.Судебный пристав Ленинского райотдела №2 возбудил исполнительное производство. Иномарку арестовали. Если мужчина не погасит долг, то машины лишится.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.