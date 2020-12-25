Жители Саратова, пожилая супружеская пара, стали жертвой мошенников.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пенсионеры отправили злоумышленникам 400 тыс. рублей, но сумма потери могла быть больше.В первый раз пенсионерам позвонил «сотрудник банка», который напугал их якобы попыткой списания денег со счета. Пожилая чета кинулась к банкомату и под диктовку мошенника перевела крупную сумму.Действия заметил прохожий, Армен Барсегян. Молодому человеку показалось подозрительным, что старики куда-то отправляют крупную сумму, причем сами не понимают, в чем дело. Он вызвал полицию.На второй день пенсионерам вновь позвонил мошенник, на этот раз он играл роль представителя правоохранительных структур и разговаривал уже угрозами. Злоумышленник грозил пожилым людям штрафами, требовал продолжить перевод денег.Сотрудники полиции и банка предупреждают, что ни в коем случае нельзя верить подобным звонкам. Тем более, что работники кредитных учреждений не занимаются обзвоном клиентов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.