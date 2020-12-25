В Ершове Саратовской области ранее судимого местного жителя признали виновным в краже, нарушении условий надзора и оскорблении представителя власти.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 41-летний мужчина признал свою вину и раскаялся.В 2018 году за гражданином был установлен административный надзор, так как ранее он неоднократно испытывал проблемы с законом. Ему запретили выходить из дома по ночам, выезжать из района, а также обязали два раза в месяц отмечаться в полиции.Однако в феврале 2020 года он отправился в Астраханскую область на заработки. При возвращении мужчина узнал, что попал под статью. Но он проигнорировал это и вновь поехал на заработки в мае, что стало причиной возбуждения еще одного уголовного дела.Более того, 6 августа его остановили на улице в Ершове полицейские. Мужчина был пьян и пересек дорогу в неположенном месте. При попытке доставить его в отдел для составления протокола, он разразился нецензурной бранью.Через несколько дней, 26 августа он украл телефон и зарядное устройство сожителя хозяйки своего дома. Добычу мужчина спрятал поблизости, но вынужден был вернуть, когда приехали полицейские.В итоге мужчина отправился решением суда в колонию строгого режима на год.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.