Соболезнования по случаю смерти Дмитрия Худякова высказал мэр Саратова Михаил Исаев. Он заявил, что рассматривается предложение жителей о присвоении одной из улиц города его имени.- Нас покинула легенда саратовского телевидения. Ушёл из жизни Дмитрий Сергеевич Худяков - краевед, автор и ведущий передачи «Не за тридевять земель», Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Саратовской области.Я сам вырос на его передачах, а потом смотрел их вместе со своими детьми», - заявил глава Саратова. По его словам обсуждается тема необходимости присвоения одной из улиц города имени Дмитрия Сергеевича.Вчера соболезнования высказал также губернатор Радаев.