В Саратовской области за сутки выявлено 275 зараженных коронавирусом.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 197 человек.У большинства инфицированных развилась пневмония — у 160 пациентов. Еще у 101 есть признаки ОРВИ.Среди зараженных 17 детей и 128 человек старше 60 лет.Всего в регионе зарегистрирован 33 691 случай инфицирования и 28 855 — выздоровления.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.