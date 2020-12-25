В Кировском районе Саратовской области жительница обратилась в прокуратуру.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, женщина является матерью ребенка-инвалида. Ее сын страдает тяжелой формой заболевания и с 2019 года стоит на учете как нуждающийся в предоставлении жилья.Однако до сих пор помещение площадью не менее 44 кв. м не было ему выделено.Прокуратура обратилась в суд с иском к министерству строительства и ЖКХ. Сейчас семья получила квартиру.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.