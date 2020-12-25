Прокуратура выяснила, что на ООО «Саратовский завод тяжелых зуборезных станков» нарушали закон.Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, выяснилось, что 56 человек недополучили зарплаты на сумму почти 900 тыс. рублей.В адрес директора предприятия внесли представления, возбуждены дела об административных правонарушениях.После этих принятых мер работники завода получили свои деньги.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.