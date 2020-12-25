С животноводческого хозяйства сняты ограничения на реализацию животноводческой продукции в Ровенском районе Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.На территории личного подсобного хозяйства (ЛПХ), расположенного вблизи села Александровка Ровенского района проведены системные диагностические исследования поголовья на бруцеллез, а также дезинфекция животноводческих помещений и прилегающей к ним территории.Теперь в ЛПХ снят запрет на перемещение, продажу и закупку животных; заготовку, вывоз и продажу кормов.Напомним, бруцеллез — инфекционное заболевание общее для человека и животных, передается людям через молоко и мясо больного поголовья.