В преддверии праздников региональное Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напомнило, что любимые многими салаты — это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Неправильно приготовленный и сохраненный салат может быть причиной тяжелого пищевого отравления.Салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. К тому же продукты в них — с разной стойкостью хранения. Эти блюда рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС.При этом нужно запомнить сроки годности различных салатов:- Дольше всего не испортятся салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.- Салаты из сырых овощей или фруктов, могут храниться 18 часов, после заправки — только 12.- Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов (после заправки — 12).- Салаты и винегреты из вареных овощей — 18 часов (после заправки — 12).- Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только шесть часов.- Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол и не оставлять стоять всю ночь на столе, обязательно убирать его в холодильник.Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на состав «диетического салата».- Если в салате присутствуют жареные мясные компоненты, скорее всего в нем будет слишком много соли и добавленный сахар. Попробуйте заменить такие ингредиенты на тофу, приготовленный на пару, отварную курицу или креветки.- Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики, особенно промышленного производства – значительно повышают калорийность салата и содержание в нем соли. Для приятного хруста разнообразия вкуса можно добавить миндаль, кунжут или фисташки.- Жирные заправки – основной источник калорий: в 1 столовой ложке сметаны содержится от 23ккал (10%) до 58 ккал (30%); майонеза – 106ккал, растительного масла – 153ккал. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом 1% (7ккал), соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20ккал).- «Легкие» заправки действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.- Даже диетический продукт, при неумеренном употреблении, может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания.