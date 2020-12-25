В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, его обвиняют в разбое и попытке изнасилования женщины.Следствие считает, что вечером 19 сентября он вместе с приятелями распивал алкоголь в частном доме на улице 2-я Речная в поселке Поливановка. Когда одна из дам покинула компанию, он отправился за ней.Мужчина знал, что женщина живет в одном из домов поблизости, но не слишком точно. Поэтому он забрел по другому адресу и потребовал от 50-летней хозяйки позвать его знакомую. Несмотря на то, что ему указали на ошибку, злоумышленник рассвирепел.Он схватил канцелярский нож, кинулся на женщину и стал срывать с нее одежду. Кроме того, он требовал какие-нибудь ценные вещи. Так как жертва заявила, что таковых не имеется, мужчина решил сам проверить дом. Когда он отвлекся, женщина сбежала и от соседки вызвала полицию.Правоохранители застали гражданина дома у приятеля. Оказалось, что он украл 21,4 тыс. рублей, но потратить не успел.Он признал вину только в разбойном нападении.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.