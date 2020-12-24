В Волжском районе Саратова до 1 декабря 2022 года снесут еще пять аварийных домов.Согласно распоряжению за подписью главы города Михаила Исаева, речь идет о зданиях на улицах: Чернышевского, 201, Тулупной, 2, Некрасова, 57, Челюскинцев, 62 и 94.Жильцы должны покинуть их в течение трех месяцев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.