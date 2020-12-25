Сегодня, 25 декабря, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, местами будет слабый снег и туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь — 20–49 мм.Ветер будет дуть с юго-запада и юга со скоростью 5–10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.Столбик термометра опустится до -7…-12 градусов, местами в Левобережье до -17.Напомним, что год назад в регионе в этот день было немногим теплее — 4–7 градусов мороза.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.