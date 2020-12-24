Прокуратура Саратовской области выявила, что в ООО «Глорияфарм» «Аптека на Соляной» продавали лекарства по завышенным ценам.Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, учреждение закупило у Саратовского филиала АО НПК «Катрен» «Ингавирин» за 701 рубль 8 копеек и «Метронидазол» за 57 рублей 55 копеек. В итоге первый продавали за 842 вместо 806,2 рубля, а второй — за 76 вместо 75,05 рубля.Директору торгового объекта внесли представление.Проверки продолжаются.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.