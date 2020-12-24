Сегодня, 24 декабря, в МинЖКХ Саратовской области распределяли квартиры между сиротами в Балакове (47), Новоузенске (1), Марксе, Вольске и Пугачеве (по 2), Степном (1).Сейчас на учете стоит 6 792 человека, у 5 323 возникло право на получение жилье.На эти задачи в 2020 году выделено 734,2 млн рублей, что позволит помочь 803 гражданам из 18 районов области.- С начала года уже обеспечено квартирами 393 сироты. До конца года планируем распределить еще более 150 квартир, — отметила заместитель министра строительства и ЖКХ области Людмила Тарасова.Депутат облдумы Леонид Писной рассказал участникам жеребьевке, что после их согласия на получение квартиры с ними заключат договор найма специализированного жилого помещения на пять лет. Если по истечении этого срока не будет просрочек по ЖКХ, а сам человек не окажется в местах лишения свободы, можно приватизировать жилое помещение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.