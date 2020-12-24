В декабре 2020 года в Саратовской области была выявлена зараженная партия семян кукурузы общей массой 6094 килограмма.Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора региона, выяснилось, что в продукции есть вилт. Это опасный карантинный возбудитель, который поражает все органы растения, закупоривает их сосуды.Кукурузу сожгли, а на ее собственника составили протокол об административном правонарушении.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.