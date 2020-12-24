В Красноармейске Саратовской области днем 24 декабря прогремел взрыв.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в двухэтажном частном доме на улице Кондакова.Предварительно установлено, что четверо рабочих устанавливали натяжной потолок. Для этого они использовали газовый котел и баллон с пропаном, установленные в подвале. В какой-то момент раздался хлопок, и рухнули перекрытия двух этажей. Дом загорелся.Один из пострадавших рабочих был госпитализирован.Следователи заводского отдела СК Саратова выехали на место. Проводится осмотр, начата проверка.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.