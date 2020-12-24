Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования по случаю кончины известного краеведа и телеведущего Дмитрия Худякова.- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича Худякова. Саратовский регион постигла невосполнимая утрата. Из жизни ушел легендарный краевед, педагог, человек большого таланта, искренний, увлеченный. Автор и бессменный ведущий телепрограммы «Не за тридевять земель», воспитавший за 60 лет несколько поколений саратовцев в уважении к истории родного края.Дмитрий Сергеевич Худяков вел активную просветительскую и общественную деятельность, был истинным патриотом. Своим неравнодушием, ответственностью, жизнеутверждающей позицией заслужил огромный авторитет и всеобщее уважение. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой главы региона.