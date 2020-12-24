С 21 декабря 2020 года Отделение ПФР по Саратовской области перечислило 954 млн рублей выплат на детей до семи лет включительно. Деньги в размере 5 тыс. рублей на ребенка уже перечислены на 190 809 детей в Саратовской области.По указу Путина средства выплачивают на каждого ребенка до восьми лет гражданам Российской Федерации, усыновителям, опекунам, проживающим на территории России.Единовременная выплата осуществляется пенсионным фондом РФ на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими отдельных заявлений. Если выплаты не поступили, родителям следует обратиться по телефону в пенсионный фонд или в одно из его отделений лично.Выплаты осуществляются ежедневно по мере рассмотрения поступающих заявлений. Подать заявление можно до 1 апреля 2021 года.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.