В СУ СКР по Саратовской области сегодня, 24 декабря, прошло совещание, на котором обсудили ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, мероприятие провел руководитель Анатолий Говорунов. Участи приняли: прокурор области Сергей Филипенко, Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя, министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев и другие.Руководитель регионального СК напомним, что тема весьма актуальная. Во многом это связно с тем, что у многих сирот имеются судебные решения о предоставлении жилплощади, но они долгое время не исполняются. Очередь на получение квартир среди детей-сирот растет.Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту халатного отношения к предоставлению жилья детям-сиротам. Почти 400 квартир, предназначенных для них, ушли строительным фирмам.В ходе активной дискуссии участников встречи, выработан ряд предложений, реализация которых на территории Саратовской области позволила бы успешно обеспечить жильем детей-сирот. В ходе встречи намечены конструктивные пути совместного решения данной задачи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.