Межрайонный отдел ЗАГС на улице Вольская в Саратове с 1 января 2021 года не будет больше регистрировать браки.На конференции в пресс-центре «КП-Саратов» руководитель управления Юлия Пономарева рассказала, что отдел продолжит работать, как обычно, только без бракосочетаний.- За 11 месяцев 2020 года там поженились 374 пары, — отметила Пономарева.Также начальник управления по делам ЗАГС правительства области рассказала, что жители поселков, которые вскоре войдут в состав Заводского района, смогут обращаться в ЗАГС Заводского района. Для этих поселков он даже ближе, чем Саратовский, куда они ездили раньше за документами.Чтобы зарегистрировать смерть, жители Багаевки, Красного Текстильщика, Водника и других поселков, которые вскоре войдут в состав Саратова, могут обратиться в спецотдел госрегистрации актов гражданского состояния смерти на Киселева, 7.Пономарева напомнила, что пожениться молодожены могут в любом ЗАГСе России.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.