В Саратовской области за десять лет больше всего свадеб было в 2011 году — 21 170.Руководитель управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева сегодня, 24 декабря, выразила надежду, что 2021 год побьет этот рекорд.Также она упомянула тему разводов. В 2020 их было 8 501, а в 2019 — 9 890.Дамы разводятся чаще всего в возрасте 25-34, а мужчины — от 35 до 44 лет.В 2019 чаще разводились пары, прожившие от года до пяти лет, в 2020 — прожившие от пяти до десяти лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.