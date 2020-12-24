Сегодня, 24 декабря, на конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева рассказала, сколько детей родилось в 2020 году.- За 11 месяцев на свет появилось 17 108 детей — 8 795 мальчиков и 8 313 девочек. 191 пара двойняшек и четыре тройни — две в Ленинском и по одной тройне в Заводском и Ершовском районах. Четверняшек не было, — отметила она.Популярными именами стали Артем — так назвали 428 мальчиков, Александр — 353, Матвей — 332. Среди девочек: София — 411 малышек, Полина — 292, Виктория — 270, Мария — 253.Также Пономарева рассказала о необычных именах: две Рианны родилось в 2020 году, Офелия, Флора, Ителла, Адель, Октавия. Было три двойных имени у девочек — Ева-Аврора, Анна-Луиза, Ребекка-Изабелла.Необычные имена мальчиков: Зорро, Гамлет, Панайот и одно двойное — Эрнест-Эрик.Руководитель областного управления вспомнила, что в один из годов в Саратовской области родилась девочка по имени Ромашка.- Интересно встретиться с мамой, узнать, как живется ребенку. Наверное, хорошо живется. Ромашка — имя светлое, — отметила Юлия Пономарева.Чаще всего в области в 2020 году рожали женщины старше 30 лет. Они в 2020 году произвели на свет 7 945 детей. В возрасте 16–17 лет было 183 мамы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.