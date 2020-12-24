В Советском районе Саратовской области после очередной кради на 400 тысяч рублей полицейские при содействии Росгвардии и ГИБДД задержали троих мужчин, которые в течение двух лет обчищали сейфы сетевых магазинов.Способ совершения преступлений во всех случаях был идентичным. Один из обвиняемых, являясь сотрудником частного охранного предприятия и обладая информацией об устройстве систем безопасности на объектах торговой и банковской сферы, обеспечивал общее руководство и координировал действия участников. Второй - осуществлял наблюдение и силовую поддержку, третий, обладая знаниями в технической сфере, производил взлом и отключение электронных охранных систем, установленных на объектах. Они проникали в помещения, где установлены банкоматы и сейфы, при помощи электроинструментов вскрывали их и похищали содержимое.Установлено уже 15 подобных преступлений. Общий ущерб превысил 43 миллиона рублей, а также более 25 тысяч долларов и свыше 83 тысяч евро.Всем троим предъявлены обвинения в совершении серии краж, грабежей и разбойных нападений. Сейчас они помещены под стражу. Сейчас устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах Российской Федерации.