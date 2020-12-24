Обсуждая итоги и перспективы промышленности Саратовской области на совещании 24 декабря губернатор Валерий Радаев обратил внимание на однобокость экспортных поставок.- Потенциал - есть, но хотелось бы большего выхлопа. На сегодня в области основными экспортерами остаются представители химической отрасли – Саратоворгсинтез и ФосАгро. Но экспортная продукция заводов, увеличиваясь в тоннаже, в финансовом выражении дает снижение, так как зависит от конъюнктуры цен на мировом рынке.Считаю, что держать все яйца в одной корзине – недальновидно и рискованно. Настало время обратить внимание на металлообработку и машиностроение. Именно в этих сегментах есть все предпосылки для наращивания экспорта, так как речь идет о конечной продукции.… То есть, нельзя ориентироваться только на химию. В экспорте нужна диверсификация, работа по самым разным точкам роста, - заявил Радаев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.