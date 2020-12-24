25 декабря 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция министра финансов области Вадима Геннадьевича Ойкина на тему: «Итоги работы министерства финансов области в 2020 году и задачи на среднесрочный период».Темами для обсуждения станут:- Влияние пандемии на исполнение бюджета;- Меры по стабилизации ситуации. Федеральная поддержка регионов;- Выполнение социальных обязательств;- Поддержка местных бюджетов;- Ситуация с государственным долгом области;- Повышение эффективности бюджетных расходов;- Бюджет 2021-2023 годов.Начало мероприятия в 12:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.