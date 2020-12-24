Коронавирус ударил по промышленности Саратовской области, но она выстояла, более того, растет лучше общероссийских показателей. Об этом на совещании по итогам развития промышленного сектора 24 декабря заявил губернатор Валерий Радаев.- Не снизились инвестиционные вложения предприятий, а это 45 миллиардов рублей, что соответствует целевому ориентиру. Несмотря на вынужденный простой в пиковый период – апреле-мае - мы не потеряли ни одного коллектива. Мало того. Создано 600 высокотехнологичных рабочих мест, в том числе на Балаковском металлургическом заводе, РЭМО-технологии, «Роберт Бош Саратов», «Сигнале».Системообразующие предприятия области, а это Саратовстройстекло, Балаковорезинотехника, завод металлоконструкций, мебельная фабрика «Мария» и «Король Диванов» получили в рамках федеральной программы льготные кредиты на 3 миллиарда рублей, что позволило пополнить оборотные средства. Плюс были задействованы механизмы поддержки по линии федерального Фонда развития промышленности. Средства получили Балтекс, Техкомплект и ПСК Геодор.Инвестиции исчисляются десятками миллиардов рублей и сотнями рабочих мест. Еще раз повторю: запас прочности у промышленности есть. И достаточно надежный. Выражаю искреннюю благодарность директорам предприятий, управленческому звену, коллективам. Потерь меньше, чем приобретений, - заявил губернатор.При этом он заметил, что ряд предприятий и отраслей испытывают серьбезные сложности и это отражается на тысячах жителей региона.- Сейчас в проблемном реестре - Контакт, Радиоприборный, Нефтемаш-САПКОН, РМК, институт стекла. Если по Контакту и Радиоприборному заводу движение идет, выделяются займы, гасится задолженность, налаживается взаимодействие с крупными госкорпорациями, то по остальным трём компаниям ощутимых сдвигов я не вижу.Просел ряд обрабатывающих отраслей, в частности, - производство транспортных средств, металлоизделий, машиностроение, - заявил Радаев и потребовал от минпрома и правительства области увеличивать объемы федерального финансирования в фонд развития промышленности.Также губернатор поручил оперативно реагировать на информацию о сокращениях на предприятиях и трудоустраивать людей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.