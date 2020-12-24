Сегодня, 24 декабря, скончался Заслуженный работник культуры РФ, саратовский краевед, автор и ведущий программы «Не за тридевять земель» Дмитрий Худяков.Мужчина умер на 93-м году жизниКак сообщает ГТРК «Саратов», Худяков более 50 лет проработал в телекомпании. Под воздействием его душевного таланта сотни тысяч жителей губернии стали патриотами родного края.60 лет, с 1960 года, Дмитрий Сергеевич вел передачу «Не за тридевять земель». Она стала самой продолжительной в мире за всю историю существования телевидения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.