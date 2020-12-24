Начальник управления ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева на брифинге в пресс-центре \\"КП-Саратов\\" рассказала, что всего в «красивые даты» за 11 месяцев 2020 года заключено 1 746 брачных союзов.- Самым свадебным месяцем стал август. 08.08.2020 — самый урожайный день, заключили 326 браков. На втором месте — 10.10.2020 — создано 245 семей. 20.06.20 — 182 бракосочетания. 12.12.20, в День Конституции, - 128 браков. 20.11.20 — 126 свадеб, — рассказала Пономарева.С иностранцами заключили за 11 месяцев 279 браков, из-за пандемии это на 63% меньше, чем в прошлом году. Из них с гражданами СНГ — 258. Чаще всего брачуются с азербайджанцами — 51 брак, украинцами — 44, армянами — 33, узбеками — 29. По одному браку было с гражданами Великобритании, Испании, Израиля, Турции, Германии, семь браков с иранцами, четыре - с египтянами.Самыми популярными именами у женихов и невест стали Алексей, Андрей, Дмитрий, Екатерина, Наталии и Юлии. Необычные и редкие имена невест: Гоар, Камила, Наиля, Эльвира, а у женихов: Богдан, Альберт, Аркадий, Султан.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.