Сегодня, 24 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идет строительство онкологического центра.Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в составе учреждения будет циклотрон — высокочастотный ускоритель, который разгоняет протоны до скорости света и направляет их точно в опухоль. На нем будут изготавливаться радифармпрепараты.Подрядчик доложил, что здания возводят на уровне третьего-четвертого этажа, в начале февраля начнут отделку фасада и установку окон. Поставка оборудования ожидается со следующего года.Валерий Радаев отметил, что на 2020 год задача выполнена и это позволит без раскачки продолжить строительство в 2021.Напомним, центр возводят по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина в рамках нацпроекта президента РФ. Объект рассчитан на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиника – на 300 посещений в смену.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.