На конференции в пресс-центре «КП-Саратов» 24 декабря глава областного управления ЗАГС Юлия Пономарева рассказала о необычной церемонии, прошедшей в 2020 году — жениться пришли молодожены в костюмах вампиров.- Они пришли вдвоем. Остальные вампиры, наверное, остались дома, — пошутила руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.Она отметила, что сотрудникам ЗАГСов неважно, в каких костюмах приходят: хоть зайчики, хоть вампиры.- Нам главное, чтобы жених и невеста были разнополые, — заявила Пономарева.Напомним, также в 2020 году прошли церемонии свадьбы по трансляции: когда жених и невеста были в загсе, а гости в другом месте, также была свадьба на Камазах и в стиле ОМОН.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.