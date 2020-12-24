В Саратове проходят рейды по выявлению несанкционированных елочных базаров.Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, таковых обнаружено два в Заводском районе — на Ново-Астраханском шоссе и улице Орджоникидзе 2.Предприниматели получили протоколы об административном правонарушении, а всего за общее время проведения рейдов их составлено 11.Отметим, что в городе есть 49 официальных мест, где можно купить новогодних красавиц. Они расположены во всех районах Саратова.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.