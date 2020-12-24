Как сообщила на конференции 24 декабря в пресс-центре \\"Комсомольской правды - Саратов\\" руководитель управления ЗАГС области Юлия Пономарева, в регионе в текущем году женились 10 497 раз, в торжественной обстановке половина — 5 200.- В Саратове заключили 4 675 браков, из них 1 233 брака в Ленинском ЗАГСе, во Дворце бракосочетаний — 1 502, — отметила ПономареваНо загсом рекордсменом в области стал Энгельсский — 1 577 бракосочетаний.Всего в регионе заключили на 17% меньше браков, чем в том году.Чаще всего женятся в возрасте 25–34 года, на втором месте — 18–24 лет. До 18 лет за 11 месяцев вышли замуж 0,8% женщин, мужчин — 0,2%.Из всех поженившихся в области за этот период 47,8% впервые сделали это.