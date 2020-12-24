Завтра, 25 декабря, в Саратове откроется цирк имени Братьев Никитиных.Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, мероприятие планирует посетить первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.Напомним, о затянувшемся строительстве объекта говорилось не раз.Сейчас там уже проходят репетиции.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.