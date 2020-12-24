ПривЖД ожидает выхода документов на реконструкцию железнодорожного вокзала в Саратове из Главгосэкспертизы.- Ждем выхода проекта из Главгосэкспертизы, надеялись до ноября получить ее утверждение, но в сложившихся условиях все сдвинулось в 2021 год. Как только получим разрешение сразу начнем реконструкцию вокзального комплекса в Саратове. Этот проект у нас в средне-срочной перспективе, он никуда не уходит, - рассказал начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.Объемно-планировочные решения по Саратовскому вокзалу есть, подчеркнул Альмеев.- Аппетит приходит во время еды, на вокзале в Волгораде в ходе реализации мы уже применили совершенно новые технологические решения. Будем считать, что наша задача сделать саратовский вокзал еще лучше, чем волгорадский.Не видно, но работа по проекту идет. Мы долго запрягаем, но потом быстро едем, - сказал Сергей Альмеев.Он пояснил, что подземный пешеходный тоннель входит в проект реконструкции, он будет передан городу и станет транзитом между привокзальной площадью и завокзальной территорией, без выхода на перроны.Для этого в проекте предусмотрены сооружения, которые позволят выйти со второго этажа вокзала на второй и третий перроны.