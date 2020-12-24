Сегодня, 24 декабря, с Театральной площади Саратова в районы области отправились 70 новых школьных автобусов.Как сообщила в своем Инстаграм региональный министр образования Ирина Седова, всего 374 автобуса по 489 маршрутам возят 7,6 тыс. детей.В 2016–2019 годах в области поступили 313 машины. Это позволило обновить автопарк школ. Они заменили устаревшие модели с 2006 года выпуска.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.