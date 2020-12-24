Проект нового железнодорожного моста в Саратовской области готов выйти на реализацию в 2023 году. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции 24 декабря заявил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.В регионе ПривЖД сейчас реализуцется строительство трех мостовых переходов, но все они в Волгоградской и Астраханской областях.Что касается Саратовской области, строительно-монтажные работы на стройке нового моста на участке Волги между станциями Нефтяная и Сазанка запланированы на 2023 год.- Мы с осторожностью говорим об этом проекте. Сейчас идет переработка проектно-сметной документации по новому железнодорожному мосту в Саратовской области. Строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год, - рассказал Сергей Альмеев.