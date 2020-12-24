Саратовцы выражают в социальных сетях возмущение по поводу высоких цен на яйца и другие продукты.Пользователь под ником «Вадим Быстров» написал в группе «Саратов онлайн», что купил в магазине «Магнит» на улице Лебедева-Кумача яйца сорта СО по 76,59 рубля.- После обещаний стабилизации цен на продукты и даже их снижения они только продолжают расти. Десяток яиц, к примеру, неделю назад стоил 54 рубля, — написал мужчина.Он добавил, что аналогичная ситуация происходит с другими продуктами.Также корреспондент «КП-Саратов» вчера, 23 декабря, увидел в магазине другой сети яйца сорта СО по 79,99 рубля.По данным Росстата, цена на яйца за неделю в РФ увеличилась на 3,2%, на огурцы — 10%, помидоры подорожали на 6,4%.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.