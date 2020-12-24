В Саратове завершен капитальный ремонт театра кукол «Теремок».Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры, торжественное открытие запланировано на пятницу, 25 декабря.«Теремок» был отремонтирован за год — удалось полностью обновить здание и провести благоустройство прилегающей территории.- Ремонт был капитальный — освоено более 200 млн рублей. Это были 320 дней работы в стахановском режиме. Благодарим за помощь министерство культуры Российской Федерации, — заявила министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.Она отметила, что процесс ремонта постоянно контролировали общественники и театральные деятели.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.