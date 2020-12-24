Здание бывшего ЗАГСа Фрунзенского района — объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1912-1913 гг. жили революционеры Елизаров М.Т., Ульянова А.И.» — выставлено на продажу.Опубликован соответствующий аукцион от комитета по управлению имуществом Саратовской области.Начальная цена составляет 5,180 тыс. рублей. Желающие приобрести здание сначала должны внести задаток в 20% от этой суммы.Победителю аукциона надо отреставрировать здание до 1 июня 2025 года и отчитаться об этом. Пренебрежение правилами повлечет за собой выплату неустойки и расторжение договора.Заявки можно подавать до 25 января 2021 года, итоги конкурса подведут 29 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.