Житель Солнечного за три дня лишился более 4 млн рублей из-за злоумышленников.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, сначала ему позвонил якобы работник банка и сказал, что неизвестные хотят украсть его деньги. Потом номер гражданина набрал «правоохранитель» и подтвердил — мошенники пытаются взять кредит, нужно скорее спасать свои деньги.Для этого необходимо перевести все средства на безопасные ячейки и оформить аналогичный займ.Мужчина отдал сначала 128 тыс. рублей, спустя два дня — уже свыше миллиона.А на третий день взял кредит на 3 млн рублей, почти все средства он перевел на указанные счета.Только после этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.