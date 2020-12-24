В Петровске возбуждено уголовное дело по факту смерти 34-летнего мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он скончался в больнице, куда был госпитализирован с травмой головы.Установлено, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние и отек мозга.Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас ведется поиск подозреваемых.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.