Объявлен аукцион на ремонт эстакады на Усть-Курдюмском шоссе через реку Гуселка.Согласно аукциону, размещенному в системе Госзакупок от ГУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», подрядчику готовы отдать 104,3 миллиона рублей.За эти деньги нужно сделать новый асфальт на участке длиной 919,5 метра, заняться парапетами и ограждениями, отводом воды.Все необходимо закончить до 30 ноября 2021 года.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.